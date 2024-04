Alain Marty

Avec Tous Travaux Renovation on voudrait souligner l'importance du logement dans les situations de précarité et le fait que bien souvent l'habitat y est indigne ce qui rend l'éducation difficile. D'ou la nécessité d'aider au financement de meilleurs logements voire la rénovation de maisons et appartements pour les démunis. - Actuellement, l’ANAH peut accorder une aide pour les auto-réhabilitations, assurées par le propriétaire lui-même (voir aussi le dispositif : MaPrimeRénov' 2024). La maison en question ne doit pas avoir moins de 15 ans et doit être la résidence principale du propriétaire. L’ANAH subventionnera les 30% des coûts des travaux et matériaux. L’Etat a lancé ce programme de rénovation énergétique pour pousser les Français à effectuer des travaux favorisant des économies d’énergie. 3 000 € d’aide pour les ménages les plus modestes sont accordés aux foyers avec un revenu annuel inférieur à 26 000 euros pour un couple et 35 000 € si c’est à Perpignan et les Pyrénées Orientales. L’ANAH finance 50% des travaux de rénovation pour les foyers les plus modestes contre 35% auparavant. Pour la classe moyenne, le montant de l’aide de l’ANAH est de 1 350 € pour un revenu de 25 000 € pour une seule personne, 35 000 € pour un couple et 50 000 € pour une famille de 4 personnes. Comment se présente l’aide « Habiter Mieux » de l’ANAH ? : L’ANAH de rappeler que « En plus d’une aide financière, Habiter Mieux (MaPrimeRénov') comprend un accompagnement personnalisé avec un diagnostic thermique du logement et des conseils pour faire réaliser les travaux (devis, montage du dossier de financement, suivi des travaux…) ». Les propriétaires du 66 peuvent obtenir un recouvrement de la moitié des coûts de leurs travaux en économie d’énergie. Dans ce sens, l’Etat a révisé la valeur de la prime. Celle-ci est actuellement de 3 000 € contre 1 600 € auparavant. ***Avec nos artisans Nous sommes à l'écoute de projets ou d'initiatives qui iraient dans ce sens sur le territoire de Perpignan et plus largement de l'Occitanie.

Joined 2024

Organisation